أوقفوا الحرب.. أبو العينين يبعث برسالة قوية لقادة العالم من تركيا

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن الدبلوماسية البرلمانية واجب علينا جميعًا، وخط الدفاع الأول للتصدي لـ الأزمات والتوترات الإقليمية.

واضاف النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته بمؤتمر البرلمان الدولي المنعقد في تركيا، أن : «أدعوكم أن تدعوا للوقف الدائم بصرخة قوية لكل قادة العالم بوقف الحرب في غزة، أوقفوا الحرب .. و تحقيق ما تم التوصل إليه في مؤتمر السلام بشرم الشيخ».

فيما قال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط شماله ووسطه وجنوبه أمر في غاية الأهمية، فلم تقف حدوده في هذه المنطقة، ولكن آثارها قد تمتد، وقدرتها قد تمتد إلى كل أسرة في قاع الأرض.

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال كلمته في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي أننا وقفنا جميعا لنعرف الدروس المستفادة من هذا الموضوع، مؤكدا على أن الاستقرار لا يمكن أن يبنى على ابتزاز العدالة، وأن أي محاولة للفصل بين الأمن والحقوق، هي محاولة محكوم عليها بالفشل على المدى الطويل لأن حقوق الشعوب مشروعة.