أوقفوا الحرب الآن.. أبو العينين: لا استقرار بلا عدالة.. وآثار الصراع تطال العالم

قال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط شماله ووسطه وجنوبه أمر في غاية الأهمية، فلم تقف حدوده عند هذه المنطقة، ولكن آثارها قد تمتد، وقدرتها قد تمتد إلى كل أسرة وبيت في بقاع الأرض.

الحقوق مشروعة للشعوب

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة الرئيسية لمؤتمر البرلمان الدولي في تركيا: «أننا وقفنا جميعا لنعرف الدروس المستفادة من هذا الموضوع، مؤكدا على أن الاستقرار لا يمكن أن يبنى على ابتزاز العدالة، وأن أي محاولة للفصل بين الأمن والحقوق، فالحقوق مشروعة للشعوب، فهي محاولة محكوم عليها بالفشل على المدى الطويل».

ونوه بأن الحروب المعاصرة لم تكن تعرف حدودا، فما يحدث في غزة أو الخليج لا ينعكس فقط على شعوب المنطقة؛ بل يصل تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء والرأي العام والاستقرار بجميع الدول.

القانون الدولي الإنساني

وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، على أن تهميش قواعد القانون الدولي الإنساني؛ يضعف شرعية النظام الدولي، حيث يسمح باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، أو يفرض العقاب الجماعي أو التهديد القسري.

وشدد على أن الدبلوماسية البرلمانية واجب علينا جميعا، لافتا إلى أنها خط الدفاع الأول للتصدي إلى هذه الموضوعات.

الوقف الشامل والمستدام

ودعا النائب محمد أبو العينين إلى الوقف الشامل والمستدام، بصرخة قوية من اليوم، إلى كل قادة العالم “أوقفوا الحرب أو التصعيد”، دعوة إلى وقف شامل ومستدام في غزة، مع إطلاق مسار سياسي جاد برعاية الأمم المتحدة وبمساندة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات الإقليمية؛ بهدف تحقيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ الذي قادته مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وعدد من الدول الأخرى.