الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين تحصد المركز الخامس في مسابقة أهل الخير لفئة أكثر من المليون وجبة

مؤسسة أبو العينين تحصد المركز الخامس في مسابقة “أهل الخير”
مؤسسة أبو العينين تحصد المركز الخامس في مسابقة "أهل الخير"

فازت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وبقيادة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، بالمركز الخامس ضمن فئة “المليون وجبة” في مسابقة “أهل الخير”، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للدور الفعّال الذي قامت به المؤسسة خلال فترة التسجيل على منصة “أهل الخير” من مايو 2025 وحتى نهاية شهر رمضان في 19 مارس 2026، حيث قدمت نموذجًا منظمًا ومؤثرًا في العمل الخيري القائم على الوصول الحقيقي للمستحقين.

وحققت المؤسسة أرقامًا لافتة، حيث قدمت ٢٬٦٥٣٬٨٠٠ وجبة مطهية، إلى جانب ٣٬٩٧٩٬٠٠٧ وجبات غير مطهية، بإجمالي بلغ ٦٬٦٣٢٬٨٠٧ وجبات، فضلاً عن توزيع ٣٬٠٧٩٫١ طن من المواد الغذائية الجافة، بمشاركة ٢٥٠ متطوعًا.

من جانبها، أكدت السيدة سمية أبو العينين أن هذا الإنجاز هو امتداد لمسيرة استمرت أكثر من ٤٥ عامًا، تقوم خلالها المؤسسة على مبدأ التمويل الذاتي الكامل، بما يضمن الاستمرارية والوصول الحقيقي للمستحقين، مشيرة إلى أن العمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في تعظيم الأثر وتوحيد الجهود.

كما وجهت المؤسسة خالص الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي وفريق عمل الوزارة على جهودها في دعم وتنظيم العمل الأهلي، وإطلاق مبادرات تعزز من كفاءة الأداء وتُرسخ ثقافة قياس الأثر، مؤكدة أن مسابقة “أهل الخير” تمثل نموذجًا مهمًا في تطوير منظومة العمل الخيري في مصر.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التكريم يمثل دافعًا لمواصلة العمل وتوسيع نطاق المبادرات، بما يحقق تأثيرًا مباشرًا ومستدامًا في حياة المواطنين.

