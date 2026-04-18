أبو العينين : محاولات الفصل بين الأمن وحقوق الشعوب مصيرها الفشل

النائب محمد أبو العينين
محمد البدوي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لم تعد محصورة في نطاقها الجغرافي، بل باتت تداعياتها تمتد لتؤثر على مختلف دول العالم، وقد تصل آثارها إلى كل بيت على مستوى الكرة الأرضية.

 التوقف لاستخلاص الدروس

وأوضح خلال كلمته في أعمال الجمعية الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، أن هذه المرحلة تتطلب التوقف لاستخلاص الدروس، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يقوم على حساب العدالة، وأن أي محاولة للفصل بين الأمن وحقوق الشعوب مصيرها الفشل على المدى الطويل، لأن الحقوق تظل أساسًا مشروعًا لا يمكن تجاهله.

أسعار الطاقة والغذاء

وأشار إلى أن الحروب الحديثة لم تعد تعرف حدودًا، حيث لم تقتصر تداعياتها على مناطق النزاع مثل غزة أو الخليج، بل انعكست بشكل مباشر على قضايا حيوية عالميًا، من بينها أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تأثيرها على الرأي العام والاستقرار الدولي.

 تهميش قواعد القانون الدولي

وأكد أن تهميش قواعد القانون الدولي الإنساني يهدد شرعية النظام العالمي، خاصة في ظل ما يشهده من استهداف للمدنيين والبنية التحتية، وفرض أشكال من العقاب الجماعي والضغوط القسرية.

وشدد أبو العينين على أهمية الدبلوماسية البرلمانية، معتبرًا إياها خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديات، وداعيًا إلى تفعيل دورها في احتواء الأزمات.

وقف شامل ومستدام للحرب

واختتم بدعوة صريحة إلى وقف شامل ومستدام للحرب والتصعيد، موجهًا نداءً إلى قادة العالم للتحرك الفوري، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، مع ضرورة إطلاق مسار سياسي جاد برعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق التهدئة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ بمشاركة عدد من الدول.

