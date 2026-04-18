أبو العينين: الأمور بخصوص غزة تسير ببطء شديد.. يجب أن ننتقل للبناء والتنمية

قال النائب محمد أبو العينين، إن الأمور بخصوص أزمة قطاع غزة تسير ببطء شديد، متابعا أن يجب على الجميع، السلطة الفلسطينية وإسرائيل، العمل بما وصلنا إليه في مؤتمر السلام بشرم الشيخ.

واضاف النائب محمد أبو العينين، خلال كلمته بمؤتمر البرلمان الدولي المنعقد في تركيا، أنه يجب أن نشارك في هذه الطموحات ونتحدث مع العالم بلغة جديدة، حتى لو تطلب ذلك التعرض لمنظومة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن يجب أن ننتقل إلى مرحلة البناء والتنمية في قطاع غزة ضمن المرحلة التالية من اتفاق شرم الشيخ للسلام بخصوص إنهاء الحرب في قطاع غزة.

فيما وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على أن تهميش قواعد القانون الدولي الإنساني يضعف شرعية النظام الدولي، حيث يسمح باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، أو يفرض العقاب الجماعي أو التهديد القسري.

واستكمل أن الحروب المعاصرة لم تكن تعرف حدودا، فما يحدث في غزة أو الخليج لا ينعكس فقط على شعوب المنطقة، بل يصل تأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء والرأي العام والاستقرار لكل جماهير الرأي العام.