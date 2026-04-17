بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
فن وثقافة

كإن كل حاجة كانت إمبارح.. ابن سليمان عيد يحيي ذكرى وفاته الأولى

سليمان عيد
سليمان عيد
سعيد فراج

أحيا ابن الفنان سليمان عيد، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده التي توافق يوم السبت 18 أبريل، وذلك بمنشور عبر تطبيق انستجرام.

ونشر ابن سليمان عيد، صورة والده عبر انستجرام، وأرفقها بتعليق: «الذكرى السنوية الأولى 18/04/2026 .. عدت سنة على فراقك يا ابويا و كإن كل حاجه كانت إمبارح.. كل حاجه وحشه وملهاش طعم من غيرك في الدنيا .. لسه وجع فراقك في قلوبنا و هيفضل زي ما هو». 

وأضاف ابن سليمان عيد: «ربنا يرحمك يا طيب يا احسن أب في الدنيا ويجمعنا بيك على خير .. نعيش ونفتكرك دايما بالخير يا أغلى الناس .. إدعوا لبابا و لكل أموات المسلمين ربنا يرحمهم ويغفرلهم جميعا». 

ابن سليمان عيد 

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من: “نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون”.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.

أخر أعمال سليمان عيد

وكان آخر أعمال الراحل سليمان عيد هو فيلم"وفيها ايه يعني"، والذي يعرض حاليًا.

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

رغم دفع الرسوم.. تراجع 20 سفينة عن عبور مضيق هرمز بعد قرار إيراني مفاجئ

صورة أرشيفية

كأس العالم 2026.. أسعار النقل تشعل غضب الجماهير في الولايات المتحدة

السلطات تحقق بعد صدم سيارة مجموعة من الأشخاص في ملبورن

حادث أمني.. سيارة تصدم مارة في أستراليا ومقتل أحد المشاة

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد