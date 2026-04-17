كإن كل حاجة كانت إمبارح.. ابن سليمان عيد يحيي ذكرى وفاته الأولى

أحيا ابن الفنان سليمان عيد، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده التي توافق يوم السبت 18 أبريل، وذلك بمنشور عبر تطبيق انستجرام.

ونشر ابن سليمان عيد، صورة والده عبر انستجرام، وأرفقها بتعليق: «الذكرى السنوية الأولى 18/04/2026 .. عدت سنة على فراقك يا ابويا و كإن كل حاجه كانت إمبارح.. كل حاجه وحشه وملهاش طعم من غيرك في الدنيا .. لسه وجع فراقك في قلوبنا و هيفضل زي ما هو».

وأضاف ابن سليمان عيد: «ربنا يرحمك يا طيب يا احسن أب في الدنيا ويجمعنا بيك على خير .. نعيش ونفتكرك دايما بالخير يا أغلى الناس .. إدعوا لبابا و لكل أموات المسلمين ربنا يرحمهم ويغفرلهم جميعا».

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من: “نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون”.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، ومن إنتاج صباح إخوان.

أخر أعمال سليمان عيد

وكان آخر أعمال الراحل سليمان عيد هو فيلم"وفيها ايه يعني"، والذي يعرض حاليًا.

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.