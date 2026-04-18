هل انتهت حرب إيران ؟| سمير فرج يكشف مفاجأة مدوّية.. الحصار البحري مستمر والصراع لم يُحسم .. وترامب يتحدث عن اتفاق وفتح هرمز

في وقت تتسارع فيه التصريحات السياسية وتتضارب الروايات تعود التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى واجهة الأحداث من جديد، لكن هذه المرة وسط حالة من الارتباك والغموض. كلمات تُقال عن تهدئة واتفاقات، يقابلها تحذيرات وتصعيد على الأرض، ليبقى المشهد وكأنه لغز مفتوح لا يملك أحد إجابته الكاملة بعد.

تصريحات أمريكية مثيرة للجدل

في هذا السياق، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات لافتة، أعلن فيها أن إيران تتعاون مع الولايات المتحدة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدًا أن الممر الملاحي الحيوي أصبح مفتوحًا أمام حركة السفن. كما شدد على أن بلاده لم تقدم أي أموال لطهران في إطار هذا التعاون، في محاولة واضحة لنفي أي اتهامات بتقديم تنازلات.

ترامب أشار أيضًا إلى أن الاتفاق المرتقب مع إيران يتضمن استحواذ الولايات المتحدة على ما وصفه بـ"الغبار النووي"، في إشارة إلى المواد النووية الإيرانية، معتبرًا أن هذا التطور يمثل خطوة كبيرة نحو إنهاء أحد أكثر الملفات تعقيدًا في السياسة الدولية. وفي الوقت ذاته، حرص على التأكيد بأن هذا المسار منفصل تمامًا عن أي ملفات أخرى في المنطقة، وعلى رأسها الملف اللبناني.

رسائل القوة الأمريكية وتحركات عسكرية

ولم تقتصر الرسائل الأمريكية على التصريحات السياسية، بل امتدت إلى تحركات عسكرية على الأرض، حيث أفادت تقارير بوصول حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" إلى البحر الأحمر، برفقة مدمرتين، في خطوة تعكس استمرار الحضور العسكري الأمريكي المكثف في المنطقة.

كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دعم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في إشارة إلى اعتماد واشنطن على قدراتها الذاتية في إدارة هذا الملف، وهو ما يعكس أيضًا رغبة في إظهار التفوق العسكري والسياسي الأمريكي.

وأضاف أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، معتبرًا أن الاتفاق الجاري قد يمثل تحولًا تاريخيًا، خاصة في ظل ما وصفه بنجاحه في تحقيق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأول مرة منذ عقود، إلى جانب إنهاء عدد من النزاعات في المنطقة.

رد إيراني حاد وتصعيد محتمل

في المقابل، جاءت التصريحات الإيرانية على نقيض الرواية الأمريكية، حيث أكد رئيس البرلمان الإيراني أن المرور في مضيق هرمز سيكون فقط وفقًا للشروط التي تحددها طهران، مشددًا على أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في السيطرة على هذا الممر الاستراتيجي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لوّحت إيران بإمكانية إغلاق مضيق هرمز في حال استمرار الحصار الأمريكي على موانئها، وهو تهديد يعكس حجم التوتر القائم، خاصة أن المضيق يمثل شريانًا رئيسيًا لتدفق النفط العالمي.

هذا التباين في التصريحات يكشف بوضوح عن صراع روايات، يسعى من خلاله كل طرف إلى فرض رؤيته على الساحة الدولية، في ظل حرب إعلامية لا تقل شراسة عن المواجهة على الأرض.

هل انتهت الحرب فعلاً؟

وفي هذا السياق، نفى اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، بشكل قاطع فكرة انتهاء الحرب بشكل كامل، مؤكدًا أن المشهد لا يزال ضبابيًا ومعقدًا. وأوضح أن التصريحات التي خرجت، سواء من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو بعض الإعلاميين، لا تعكس بالضرورة الواقع الكامل. فبينما يُقال إن مضيق هرمز قد تم فتحه، لا تزال هناك مؤشرات قوية على استمرار التوتر، وعلى رأسها الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

وأشار فرج إلى أن الحديث عن نهاية الحرب “سابق لأوانه”، خاصة في ظل استمرار التحركات العسكرية وعدم وضوح مصير المواد النووية الإيرانية، والتي تمثل جوهر الصراع.

تناقض التصريحات حول مضيق هرمز

واحدة من أبرز النقاط التي أثارها الخبير العسكري هي التناقض في التصريحات بشأن مضيق هرمز. ففي الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن فتح المضيق وعودة الملاحة، يؤكد الحرس الثوري الإيراني أنه لا يزال يسيطر عليه بشكل كامل. هذا التباين يعكس حالة من الحرب الإعلامية، ومحاولات كل طرف فرض روايته على الساحة الدولية.

ورغم انخفاض أسعار النفط بنسبة 10%، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على التهدئة، إلا أن فرج يرى أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة، بل قد يكون نتيجة لتوقعات مؤقتة في الأسواق.

الحصار البحري.. ورقة الضغط الأقوى

أكد فرج أن الولايات المتحدة لا تزال تفرض حصارًا بحريًا على إيران، وهو ما يعني استمرار الضغط الاقتصادي والعسكري عليها. وأوضح أن استمرار هذا الحصار لعدة أيام فقط قد يؤدي إلى شلل كبير في قطاع النفط الإيراني، خاصة أن طهران تعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط كمصدر رئيسي للدخل.

وأضاف أن توقف تصدير النفط حتى لفترة قصيرة قد يؤدي إلى إغلاق الحقول أو تضررها بشكل يصعب معه استئناف الإنتاج بسهولة، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الإيراني.

ماذا تكسب أمريكا من الصراع؟

في تحليله للمكاسب المحتملة، أشار فرج إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها الظهور بمظهر القوة القادرة على إنهاء صراع ممتد منذ أكثر من 40 عامًا مع إيران. كما تسعى واشنطن، وفقًا له، إلى فرض سيطرتها على المنطقة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ولفت أيضًا إلى أن من بين الأهداف الأمريكية تقليص نفوذ إيران الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بدعمها لبعض القوى مثل حزب الله، وهو ما قد يغيّر موازين القوى في الشرق الأوسط.

هل تستطيع واشنطن السيطرة على البرنامج النووي الإيراني؟

أثار فرج شكوكًا حول قدرة الولايات المتحدة على الاستحواذ الكامل على اليورانيوم المخصب الإيراني، معتبرًا أن هذا الهدف معقد للغاية، خاصة في ظل طبيعة البرنامج النووي الإيراني الممتد منذ سنوات طويلة، وما يرتبط به من اعتبارات سيادية وأمنية.

السيناريوهات المتوقعة في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بالتوقعات، أشار فرج إلى أن إيران قد لا تستجيب بسهولة للمطالب الأمريكية، خاصة إذا كانت تتعلق بتفكيك برنامجها النووي أو رفع الحصار مقابل تنازلات كبيرة. وأضاف أن الساعات والأيام القادمة ستظل مفتوحة على عدة احتمالات، تتراوح بين التهدئة المشروطة أو تصعيد جديد.



في الختام، قد يبدو المشهد وكأنه يقترب من الانتهاء، لكن الحقيقة أن ما يجري أقرب إلى هدنة هشة منه إلى نهاية حقيقية للصراع. فالتصريحات وحدها لا تكفي لحسم معركة بهذا الحجم، والواقع على الأرض لا يزال يحمل الكثير من الإشارات المقلقة.