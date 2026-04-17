الموسيقار خالد مزنر عضوا بلجنة تحكيم نظرة ما بمهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي في بيان صحفي عن لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، والتي تعتبر ثاني أهم مسابقات المهرجان الفرنسي من حيث الأهمية.



ويشارك في لجنة التحكيم هذا العام الموسيقار اللبناني خالد مزنر، والذي يعمل كمنتج أيضا بمشاركة زوجته المخرجة والفنانة نادين لبكي.



وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن اختيار الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ليلى بختي رئيسةً للجنة تحكيم قسم «نظرة ما» أو Un Certain Regard، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من المهرجان.



منذ مطلع الألفية الثالثة، رسّخ خالد مزنر مكانته كأحد أبرز الأسماء في المشهد الفني اللبناني. فبعد إصدار ألبومه الأول «Les Champs arides» عام 2007، ألّف الموسيقى التصويرية لفيلم «Caramel» (2007) للمخرجة نادين لبكي، ثم كتب موسيقى فيلمها «Where Do We Go Now?» الذي عُرض ضمن قسم «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي عام 2011.



وبلغ تعاونهما ذروة الاعتراف الدولي مع فيلم «Capharnaüm» (2018)، الذي شارك في كتابته وإنتاجه وتأليف موسيقاه. وقد فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان، كما رُشّح لجوائز سيزار والجلوب الذهبي والأوسكار.



إلى جانب أعماله الكلاسيكية، يطوّر مزنر مشاريع فنية هجينة، من بينها عمل «Le monde va à la guerre et moi j’en reviens» الذي عُرض في بينالي ليون للفن المعاصر. وفي عام 2025، قدّم عمل «18:08 – When Gravity Was No More»، وهو تركيب فني غامر يمزج بين الطابع الوثائقي والتجريد الشعري، تكريمًا لمرفأ بيروت عقب الانفجار الذي شهده.