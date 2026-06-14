مبيد حشري جديد لحماية الطماطم والبطاطس.. والزراعة تدعم الحلول الآمنة لمواجهة الآفات

أعلنت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة اللجنة على تسجيل مبيد حشري جديد لصالح إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الحلول الزراعية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة، تمهيدًا لطرحه وتداوله في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن تسجيل المبيد يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة مكافحة الآفات الزراعية والآفات الغازية، ودعم جهود الحفاظ على الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، مشيرة إلى أن المنتج الجديد من المتوقع أن يسهم في حماية عدد من محاصيل الخضر الرئيسية، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس، من المخاطر التي تمثلها الحشرات والآفات المختلفة.

دعم التوجه نحو مبيدات أكثر أمانًا

وأوضحت رئيس لجنة المبيدات أن وزارة الزراعة، بتوجيهات من الوزير، تواصل تشجيع تسجيل واستخدام المبيدات الحديثة الأكثر أمانًا على صحة الإنسان والبيئة، بما يحقق التوازن بين حماية المحاصيل والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضافت أن الشركة المنتجة قدمت مجموعة متكاملة من الدراسات والبيانات الفنية التي أثبتت كفاءة المبيد الجديد في مكافحة الآفات المستهدفة، حيث يتميز بقدرته على إيقاف تغذية الحشرات فور المعاملة، وهو ما يحد من فرص انتقال الأمراض الفيروسية للنباتات ويحافظ على جودة المحصول، فضلًا عن توفير فترة حماية طويلة تقلل من عدد مرات الرش وتخفض تكاليف المكافحة على المزارعين.

«إيفيكون».. جيل جديد لمواجهة الذبابة البيضاء والمن

من جانبه، أكد الدكتور مرات أياز، نائب رئيس قطاع الحلول الزراعية لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن إطلاق المبيد الحشري الجديد «إيفيكون» في السوق المصرية يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوفير حلول مبتكرة ومتطورة تساعد المزارعين على مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن المنتج يمثل جيلًا حديثًا من المبيدات الحشرية المتخصصة في مكافحة الآفات الثاقبة الماصة، وفي مقدمتها الذبابة البيضاء وحشرات المن، والتي تعد من أخطر الآفات التي تصيب محاصيل الخضر والبطاطس والعديد من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

مواجهة تحديات التغيرات المناخية ومقاومة المبيدات

وأوضح أياز أن القطاع الزراعي يواجه في الوقت الحالي تحديات متنامية نتيجة التغيرات المناخية وتطور سلوك الآفات الزراعية وارتفاع معدلات مقاومتها للمبيدات التقليدية، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على تقنيات حديثة وحلول تكنولوجية متطورة تضمن استمرار الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

وأضاف أن الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير الزراعي تسهم بشكل مباشر في توفير أدوات أكثر كفاءة للمزارعين، تساعدهم على رفع معدلات الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الزراعية المختلفة.

مادة فعالة مبتكرة تعزز كفاءة المكافحة

وكشف نائب رئيس قطاع الحلول الزراعية أن المبيد الجديد يعتمد على المادة الفعالة المبتكرة «أكساليون»، والتي تتميز بآلية تأثير جديدة ومختلفة عن العديد من المواد التقليدية، كما أنها مصنفة ضمن المجموعة 36 وفقًا لتصنيف لجنة العمل لمقاومة المبيدات الحشرية.

وأشار إلى أن هذه التقنية الحديثة تسهم في دعم برامج إدارة مقاومة الآفات، وتساعد على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في عمليات المكافحة، بما يضمن حماية أفضل للمحاصيل الزراعية وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.

مصر سوق استراتيجية للابتكار الزراعي

وفي السياق ذاته، قال المهندس يوسف بابيه، المدير الإقليمي للشركة في مصر والشرق الأوسط، إن طرح «إيفيكون» بالسوق المصرية يعكس التزام الشركة بنقل أحدث الابتكارات الزراعية العالمية إلى المزارع المصري، مؤكدًا أن المنتج جاء نتيجة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير بهدف تقديم حلول عملية تتوافق مع احتياجات القطاع الزراعي.

وأضاف أن مصر تمثل واحدة من أهم الأسواق الزراعية الاستراتيجية في المنطقة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات إنتاجية وفرص نمو واعدة، مشددًا على حرص الشركة على دعم المزارعين من خلال توفير تقنيات متطورة تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.

خطوة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي

ويأتي تسجيل وإطلاق المبيد الجديد في إطار الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، من خلال توفير حلول حديثة وآمنة تسهم في حماية المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفاقد الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج والصادرات ودخل المزارعين خلال السنوات المقبلة.