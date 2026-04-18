بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

أفادت وسائل إعلام سعودية بقيام وزارة الداخلية في بلاد الحرمين - اعتباراً من اليوم - بتطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعمرة والدخول إلى مدينة مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج.

وتضمن الإجراءات مغادرة جميع القادمين بتأشيرة عمرة بعد انتهاء المدة المحددة لهم، إضافة إلى منع دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج فقط.

كما تم إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة نسك لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى، وذلك حتى إشعار آخر.

وجاءت هذه الخطوات ضمن التنظيمات السنوية الهادفة إلى ضمان انسيابية الحركة في مكة المكرمة وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.