رئيس الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية الالتزام بالحصول على تصريح الحج والتقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء الشعيرة.

وشدد، على أن مبدأ "لا حج إلا بتصريح" ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويحقق مصالح العباد في حفظ النفس ومنع الضرر والفوضى.

وأوضح السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الثلاثاء/ - أن الشريعة الإسلامية قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن تنظيم أداء الشعائر، ومن ذلك اشتراط الحصول على تصريح الحج، يأتي تحقيقًا لهذه المقاصد، وحفظًا لسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينًا لهم من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة.

وأشار إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات، يعكس وعي الحاج وتعظيمه لشعائر الله، ويجسد روح الانضباط الشرعي، مؤكدًا أن مخالفة هذه الأنظمة قد تُفضي إلى الإضرار بالنفس والغير، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.