مصر والسعودية يدعمان جهود باكستان لوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

أفادت وكالة الأنباء السعودية “ واس ” بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي ، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان.



وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.