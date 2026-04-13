وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني.. تفاصيل

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي يأتي في توقيت شديد الحساسية، خاصة في أعقاب المفاوضات التي جرت بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، مؤكدًا أن هذا الاتصال يتجاوز الطابع البروتوكولي ويحمل دلالات سياسية مهمة.

وأوضح الوصيف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا في متابعة هذه المفاوضات، ليس فقط من حيث نتائجها، بل أيضًا فيما يتعلق بتداعياتها المستقبلية، لافتًا إلى أن دول الخليج، التي تعرضت في فترات سابقة لضربات إيرانية، تسعى إلى طرح مطالبها بشكل واضح أمام الطرفين الأمريكي والإيراني، لضمان استقرار المرحلة المقبلة.

وتابع أن هناك مخاوف خليجية متزايدة تستدعي أن تكون دول مجلس التعاون طرفًا رئيسيًا في أي مفاوضات قادمة، بهدف الحصول على ضمانات أمنية، إلى جانب دعم سبل تأمين الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل التوترات التي أثرت على تدفقات النفط في المنطقة.

وأشار الوصيف إلى أن دول الخليج تعمل حاليًا على تأمين استمرار تدفق النفط من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، موضحًا أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت سابقًا فقدان نحو 700 ألف برميل نتيجة اعتداءات استهدفت خطوط الطاقة، قبل أن تعلن لاحقًا عن عودة العمل بكامل طاقتها خلال الساعات الماضية.