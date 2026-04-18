حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

كشفت منصة AppleInsider أن تجار منتجات أبل في الولايات المتحدة دخلوا في حرب أسعار حقيقية على أجهزة ماك بوك برو الجديدة بمعالج M5، ما أدى إلى هبوط سعر نسخة 14 بوصة بسعة تخزين 1 تيرابايت إلى 1580 دولار فقط، في أقل مستوى تُسجلُه هذه الفئة حتى الآن منذ إطلاقها.

ويشير التقرير إلى أن هذا السعر يخص النسخة القياسية المزودة بشريحة M5 مع 10 نوى للمعالج المركزي و10 نوى للمعالج الرسومي، وذاكرة موحدة بسعة 16 جيجابايت، وهي المواصفات التي تستهدف شريحة واسعة من المستخدمين المحترفين وشبه المحترفين.

ويمثّل هذا التخفيض فارقًا كبيرًا مقارنةً بسعر الإطلاق الرسمي في متاجر أبل، ما يجعل العرض الحالي من بين الأكثر جاذبية في سوق الحواسب المحمولة عالية الأداء.

أمازون وباقي المتاجر يدخلون المعركة

أوضحت AppleInsider أن العرض الأبرز متاح حاليًا عبر أمازون، حيث يمكن الحصول على ماكبوك برو 14 بوصة بسعة 1 تيرابايت باللون الفضي مقابل 1580 دولارًا، بينما يُعرض اللون الأسود الفضائي بسعر 1599 دولارًا لدى أمازون ومتجر B&H معًا، بفارق بسيط لصالح النسخة الفضية.

ويبدو أن التنافس بين هذه المتاجر على جذب عملاء أبل هو ما دفع الأسعار إلى هذا المستوى، خاصة أن AppleInsider تؤكد في «دليل أسعار» ماكبوك برو أن هذا هو أدنى سعر مسجّل للنسخة القياسية الجديدة بسعة 1 تيرابايت حتى لحظة كتابة التقرير.

وتشير المناقشات في المنتديات إلى أن مستخدمين كُثُر يعتبرون هذه التخفيضات فرصة للحصول على سعة تخزين أكبر (1 تيرابايت بدلًا من 512 جيجابايت) دون قفزة ضخمة في السعر، خصوصًا لمن يعملون على ملفات فيديو وصور ومشروعات احترافية تحتاج لمساحة واسعة.

ماذا تقدم لك نسخة M5 ذات 1 تيرابايت؟

تلفت تقارير AppleInsider المقارنة إلى أن معالج M5 في هذه النسخة يوفر توازنًا قويًا بين الأداء واستهلاك الطاقة، مع قدرات كافية لتشغيل مهام مثل المونتاج الخفيف إلى المتوسط، وتحرير الصور بجودة عالية، وتشغيل عدد كبير من التطبيقات المفتوحة في نفس الوقت دون اختناق واضح.

وبجانب ذلك، تمنحك سعة 1 تيرابايت حرية أكبر في تثبيت البرامج الضخمة وتخزين مكتبات صور وفيديو كاملة على الجهاز نفسه، بدل الاعتماد الدائم على أقراص خارجية أو التخزين السحابي.

في السوق المصري وغيره من الأسواق التي يصلها الجهاز عبر موزعين، تعني مثل هذه التخفيضات في السوق العالمي أن الأسعار المحلية قد تبدأ في التحرك نزولًا، أو على الأقل يصبح استيراد الجهاز من الخارج (لمن يستطيع) أكثر منطقية من شراء نسخ أقل سعة محليًا بسعر مقارب.

مقارنة سريعة مع عروض أخرى

تُظهر مواجهة أجرتها AppleInsider بين ماكبوك برو 14 بوصة بمعالج M5 وأجهزة منافسة مثل Asus Zenbook A16 أن سعر ماكبوك بعد التخفيضات أصبح قريبًا جدًا من لابتوبات ويندوز فئة 2000 دولار، بل ويتفوق عليها أحيانًا إذا أخذنا في الاعتبار العروض الترويجية.

في المقابل، يظل التحدي أمام المشتري في اختيار التكوين المناسب من حيث الذاكرة؛ فالعرض محلّ الخبر يقتصر على 16 جيجابايت رام، بينما يحصل المستخدم على 24 أو 32 جيجابايت في تكوينات أغلى قليلًا، وهو ما قد يكون عامل حسم لمن يعملون في مونتاج 4K أو مشاريع برمجية ضخمة.

ومع ذلك، تعتبر نسخة 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت في هذا السعر صفقة قوية للفئات الإبداعية والطلاب الجامعيين في التخصصات التقنية أو الإبداعية الذين يحتاجون لمساحة تخزين كبيرة أكثر من حاجتهم حاليا لذاكرة أعلى.

هل هو الوقت المناسب للشراء؟

تلمّح AppleInsider إلى أن استمرار «حرب الأسعار» من عدمه يعتمد على عدة عوامل، بينها مخزون المتاجر وقرب صدور تحديثات جديدة من أبل في خط ماكبوك برو، وهو ما يحدث عادة كل عام أو عامين.

فإذا كنت تبحث عن ماكبوك برو بمعالج M5 الآن وتحتاج تحديدًا لسعة 1 تيرابايت، قد يكون هذا التوقيت من أفضل اللحظات للشراء قبل أن تنتهي التخفيضات أو يتغير المخزون.

أما إذا كنت ممن يفضّلون الانتقال دائمًا لأحدث جيل فور صدوره، فقد تفضّل الانتظار بدافع الحصول على معالجات أقوى أو تحسينات إضافية في الشاشة أو المنافذ في الأجيال المقبلة، مع العلم أن الوصول إلى نفس مستوى السعر قد يستغرق عدة أشهر بعد أي إطلاق جديد.

في كل الأحوال، ما يثبته هذا الخبر هو أن المنافسة بين متاجر أبل المعتمدة باتت تصب مباشرة في مصلحة المستخدم، بعدما كان شراء ماك بوك برو بسعة 1 تيرابايت حلمًا بعيدًا عن كثير من الميزانيات قبل سنوات قليلة.