الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عملية طفل الأنابيب في مصر .. خبير يوضح التكلفة والتطورات الطبية وأخلاقيات العلاج

الدكتور محمد أبو الغار
منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، أن مصر تُعد من الدول الرائدة في مجال علاج العقم وأطفال الأنابيب، مشيرًا إلى أن هذا التخصص بدأ مبكرًا في مصر عام 1987، بعد سنوات قليلة من ظهوره عالميًا في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضح أبو الغار، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أول مركز متخصص في هذا المجال تم إنشاؤه بالتعاون مع الدكتورة الراحلة رجاء منصور، مع الاعتماد على كوادر طبية مصرية بالكامل بهدف بناء خبرات محلية قادرة على التطوير والاستمرار.

وأشار إلى أن نجاح هذا المجال في مصر ارتبط بعدة عوامل، من بينها وجود دعم ديني ساهم في تقبل المجتمع لهذه التقنية، موضحًا أن فتوى الإمام الراحل جاد الحق علي جاد الحق أجازت إجراء هذه العمليات وفق ضوابط محددة، ما ساعد في تقليل التحفظات الاجتماعية تجاهها.

وأضاف أن هناك قواعد أخلاقية صارمة تحكم عمليات الإخصاب المساعد، أبرزها منع التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة، حفاظًا على ثبات الأنساب، إلى جانب الاعتماد على تقنيات حديثة لضمان دقة وسلامة التعامل مع العينات الطبية، مثل أنظمة التتبع الإلكتروني داخل المعامل.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح أستاذ النساء والتوليد أن عمليات أطفال الأنابيب في مصر تُعد أقل تكلفة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، داعيًا إلى إدراج علاج العقم ضمن منظومة التأمين الصحي لما له من أهمية إنسانية في مساعدة الأسر على تحقيق حلم الإنجاب وتعزيز الاستقرار الأسري.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

كارثة صامتة في المطبخ

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

مواد كيميائية خطيرة في الأثاث والأجهزة

مواد سامة في منزلك .. تحذيرات جديدة من مخاطر خفية تهدد صحتك

علاج لمرضى السكري يساعد على حرق الدهون

بدون مجهود بدني .. دواء شائع ورخيص للسكري يحاكي تأثير التمارين الرياضية الشديدة

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد