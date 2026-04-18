تامر حبيب يكشف تفاصيل مسلسل يسرا الجديد وسر اعتذار منى زكي

كشف السيناريست تامر حبيب عن تفاصيل تعاونه المرتقب مع النجمة يسرا في عمل درامي جديد، مؤكدًا أنه يجري حاليًا التحضير لمسلسل مكوّن من 10 حلقات، ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية.

وأوضح تامر حبيب، خلال لقائه في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أن العمل مع يسرا يحمل طابعًا خاصًا، مشيرًا إلى أنها تجمع بين الخبرة الكبيرة وروح الشباب، ما يجعلها قريبة من مختلف الأجيال.

وأضاف أن الكتابة لها تمنحه إحساسًا بالسهولة والتفاؤل، مستشهدًا بتجربتهما السابقة في "شربات لوز"، والتي حققت نجاحًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا.

وفي سياق آخر، فجر تامر حبيب مفاجأة تتعلق بفيلم "حب البنات"، حيث كشف أن الفنانة منى زكي كانت المرشحة في البداية لأحد أدوار البطولة، قبل أن تعتذر بسبب ارتباطها بأعمال أخرى. وأشار إلى أن الجهة المنتجة كانت تخطط لبطولة تجمع بين ليلى علوي وحنان ترك ومنى زكي، إلا أن التغييرات أدت لاحقًا إلى ترشيح هنا شيحة للدور.

واختتم تامر حبيب حديثه بالتأكيد على تفضيله للأعمال ذات البطولة الجماعية، لافتًا إلى أن معظم أعماله تنتمي لهذا النوع، باستثناء فيلم "تيمور وشفيقة".