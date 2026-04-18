السيطرة على حريق شب فى مخزن جاملون بـ القناطر الخيرية.. صور

اندلع حريق هائل داخل مخزن جاملون بقرية عرب أبوالغيط بمنطقة القناطر الخيرية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء مدعمة بسيارات الاسعاف للسيطرة علي النيران.
تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن بمدينة القناطر الخيرية.
السيطرة على الحريق
وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم الدفع ب 10 سيارات اطفاء مدعمة بسيارات الاسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمبانى المجاورة وفرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.