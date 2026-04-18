الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران: رسوم وتنسيق مع الحرس الثوري قبل عبور السفن مضيق هرمز

محمود نوفل


كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران أبلغت الوسطاء أنها ستواصل تقييد عدد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز وفرض رسوم عبور طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادرها القول بأن السفن التي تعبر المضيق ستكون ملزمة بالتنسيق مع الحرس الثوري.

كما أشارت المصادر إلى أنه يحق للحرس الثوري إيقاف سفن تابعة لدول تعتبرها إيران معادية.

ومنذ قليل ؛ هدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي بإغلاق مضيق عرمز مجددا إذا تعرض اللبنانيين لأي ضغوط وتهديدات من جانب جيش الاحتلال حيث قال : الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت وفي حال تعرض الأشقاء اللبنانيين لضغوط سيعود الوضع إلى ما كان عليه

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائى القول بأن مضيق هرمز مفتوح فقط في ظل وقف إطلاق النار وبشروط.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية على أن  مضيق هرمز مفتوح ولا يحق لسفن مرتبطة بقوى معادية المرور عبره.

ومنذ قليل ؛ أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن   الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بسبعة ادعاءات خلال ساعة واحدة، وجميعها غير صحيحة.

وقال قاليباف في تصريحات له ردا على تصريحات ترامب قائلا : لم يحققوا النصر في الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحققوا أي تقدّم في المفاوضات.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني : مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً وسيتم عبور مضيق هرمز وفق "المسار المحدد" وبـ"إذن من إيران".

وتابع المسؤول الإيراني : فتح أو إغلاق المضيق والقواعد التي تحكمه تُحسم في الميدان لا على وسائل التواصل الاجتماعي . والحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء مهم من الحرب ولن يتأثر الشعب الإيراني بهذه الأساليب.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

كهربا

نجم إنبي: كهربا من أهم أسباب فوزنا على الزمالك

انبي

نجم إنبي : "روح العائلة" كلمة السر في نجاحنا.. و راهنت على تواجدنا ضمن السبعة الكبار

انبي

نجم انبي: الدوري من غير جمهور ملوش طعم.. وجماهير الزمالك نجحت في مخططها ضد زيزو

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد