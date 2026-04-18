إيران تهدد : سنغلق مضيق هرمز في هذه الحالة

هدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي بإغلاق مضيق عرمز مجددا إذا تعرض اللبنانيين لأي ضغوط وتهديدات من جانب جيش الاحتلال حيث قال : الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت وفي حال تعرض الأشقاء اللبنانيين لضغوط سيعود الوضع إلى ما كان عليه.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائى القول بأن مضيق هرمز مفتوح فقط في ظل وقف إطلاق النار وبشروط.

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية على أن مضيق هرمز مفتوح ولا يحق لسفن مرتبطة بقوى معادية المرور عبره.

ومنذ قليل ؛ أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بسبعة ادعاءات خلال ساعة واحدة، وجميعها غير صحيحة.

وقال قاليباف في تصريحات له ردا على تصريحات ترامب قائلا : لم يحققوا النصر في الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحققوا أي تقدّم في المفاوضات.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني : مع استمرار الحصار لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً وسيتم عبور مضيق هرمز وفق "المسار المحدد" وبـ"إذن من إيران