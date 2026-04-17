بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
ديني

هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من نام وهو جالس، وهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة، موضحًا أن النوم من نواقض الوضوء عند الفقهاء، لكنه ليس ناقضًا بذاته، وإنما لأنه مظنة لحدوث الحدث.

نواقض الوضوء

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أن الفقهاء اختلفوا في نوع النوم الذي ينقض الوضوء، مبينًا أن العبرة ليست بالنوم نفسه، وإنما بالحالة التي يكون عليها النائم.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن النوم الناقض هو ما كان على هيئة غير هيئة الجلوس المستقر، كأن يكون مضطجعًا أو متكئًا، لأن هذه الحالات تُرجّح وقوع الحدث دون شعور.

وأضاف أن من نام وهو جالس ممكّنًا مقعدته من الأرض أو من المقعد، حتى لو كان نومه ثقيلًا، فإن وضوءه لا ينتقض عند جمهور العلماء، لأنه في هذه الحالة يكون أقرب إلى حفظ نفسه من خروج الحدث.

وأكد أن من نام على هذه الهيئة ثم استيقظ وصلى، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، مستندًا إلى ما قرره جمهور الفقهاء في هذه المسألة.

لمس المرأة ينقض الوضوء

وأجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول “حكم لمس المرأة.. وهل ينقض الوضوء؟”، موضحة أن هذه المسألة فيها تفصيل وخلاف فقهي بين العلماء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن مجرد اللمس “ينقض الوضوء”، بينما رأى آخرون أنه “لا ينقض مطلقًا”، وفريق ثالث فرّق بين “اللمس بشهوة وغير شهوة”.

وأوضحت هبة إبراهيم، خلال تصريح لها، أن الفتوى المعمول بها توازن بين هذه الآراء، حيث يُقال إن لمس الرجل للمرأة الأجنبية إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض.

وأضافت أن هذا الترجيح يتناسب مع طبيعة الحياة المعاصرة، حيث قد يضطر الإنسان إلى التعامل مع النساء في مواقف ضرورية، مثل الأطباء أو في وسائل المواصلات أو أثناء العمل، وقد يحدث لمس غير مقصود أو لضرورة، ومن غير المعقول أن يُلزم الإنسان بالوضوء في كل مرة دون وجود شهوة، لما في ذلك من مشقة.
 

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

كارثة صامتة في المطبخ

كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

مواد كيميائية خطيرة في الأثاث والأجهزة

مواد سامة في منزلك .. تحذيرات جديدة من مخاطر خفية تهدد صحتك

علاج لمرضى السكري يساعد على حرق الدهون

بدون مجهود بدني .. دواء شائع ورخيص للسكري يحاكي تأثير التمارين الرياضية الشديدة

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد