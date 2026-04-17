جائزة الشيخ زايد للكتاب تتوج نجاة الصغيرة شخصية العام الثقافية

في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية الحافلة، توّجت نجاة الصغيرة بجائزة شخصية العام الثقافي ضمن فعاليات الدورة العشرين من جائزة الشيخ زايد للكتاب، تقديراً لعطائها الإبداعي وتأثيرها الكبير في الثقافة العربية.

وشهدت الدورة الـ20 من الجائزة تكريم عدد من أبرز الكتّاب والباحثين والمؤسسات الثقافية، وذلك احتفاءً بإسهاماتهم الأدبية والعلمية وإبداعاتهم الفكرية التي أثرت المشهد الثقافي العربي والعالمي.

وتُعد جائزة شخصية العام الثقافي واحدة من أرفع فروع جائزة الشيخ زايد للكتاب، حيث تُمنح لشخصيات بارزة أسهمت بشكل فعّال في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

يُذكر أن فوز نجاة الصغيرة يأتي تتويجًا لمسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدمت خلالها أعمالًا غنائية خالدة، جعلتها واحدة من أهم الأصوات في تاريخ الغناء العربي.