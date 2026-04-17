استشاري تنمية بشرية : السعادة المطلقة شعار تسويقي لا أساس علمي له

قال الدكتور محمد رجب، استشاري التنمية البشرية، إن فكرة “السعادة المطلقة” لا وجود لها في أي علم من علوم النفس أو السلوك، مؤكدًا أن هذا المفهوم يُستخدم في الأساس كأداة تسويقية لجذب الجمهور وليس له أساس علمي.

التوازن النفسي والسلوكي

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بعض الممارسات المنتشرة في مجال التنمية البشرية تعتمد على شعارات جذابة أكثر من اعتمادها على منهج علمي واضح، مشيرًا إلى أن علم النفس السلوكي لا يتعامل مع مفاهيم مطلقة مثل السعادة الدائمة، وإنما يركز على تحقيق التوازن النفسي والسلوكي.

حالة من الرضا النسبي

وأضاف أن الهدف الحقيقي من التدخلات السلوكية هو تعديل أنماط السلوك غير المتوازنة، وتحسين قدرة الفرد على التكيف مع بيئته، بما يحقق حالة من الرضا النسبي وليس الكمال المطلق.



وأشار إلى أن التنمية البشرية في جوهرها مجال تطبيقي يستند إلى أجزاء من علم النفس، لكنه ليس بديلًا عنه، موضحًا أن العمل في هذا المجال يجب أن يكون منضبطًا بمعايير علمية واضحة.



وأكد أن بناء الإنسان يمثل الهدف الأساسي في أي رؤية تنموية، لافتًا إلى أن التنمية الحقيقية ترتبط بتطوير السلوك داخل المؤسسات والمجتمعات بما يخدم أهداف الدولة ويحقق التوازن الاجتماعي.

