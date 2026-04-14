محافظ الجيزة يترأس اجتماع مجلس إدارة التسويق لتعظيم الموارد ومراجعة طلبات المستثمرين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تطوير منظومة التسويق والاستثمار بما يحقق التوازن بين تعظيم الموارد والحفاظ على الشكل الحضاري مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا كاملًا في تنفيذ التعاقدات والتوسع في جذب استثمارات جادة تلتزم بالمعايير البيئية والتنظيمية بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة التسويق بالمحافظة لمتابعة سير الأعمال وبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين .

وناقش المحافظ مع الحضور الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن عدد من المواقع بأحياء الدقي والعمرانية والعجوزة والهرم وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والطالبية موجّهًا بإعادة تقييم المواقع التي خضعت لأعمال تطوير وتحسين وعدم تجديد التعاقد للحالات التي ثبت عدم التزامها ببنود وقواعد التعاقد.

وشدد المحافظ على أهمية مراعاة البعد الحضاري في المواقع الجديدة المقرر تخصيصها وعدم التأثير على حركة المواطنين أو المركبات أو إعاقة الحركة المرورية .

كما وجّه بتكثيف حملات المتابعة على الباكيات التجارية لضمان التزامها ببنود التعاقد وعدم إشغال الأرصفة أو التعدي على الطرق المحيطة مع التأكيد على عدم إقامة أي أنشطة قد تسبب إزعاجًا للمواطنين أو تلوثًا للبيئة أو تضر بالمظهر العام.

كلف المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتدقيق الوضع القانوني للمنظومة ومراجعة إجراءات الطرح والترسية والتعاقد مع المستثمرين ودراسة الجدوى الخاصة بكل مشروع بما يضمن توافقه مع أهداف المنظومة قبل بدء التخصيص وعدم تأثيره سلبًا على المنشآت المحيطة خاصة الكباري والمحاور المرورية.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولو الأحياء والإدارات والمديريات المعنية.