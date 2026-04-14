نائب محافظ الجيزة والسكرتير العام يزوران مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ومحمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بزيارة مطرانية طموه بمركز أبو النمرس.

وكان في استقبال نائب المحافظ والسكرتير العام نيافة الانبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها ووكلاء المطرانية القمص بموا مرقص والقمص كيرلس صبحي وكيل العلاقات العامة والقمص باسليوس سمير العلاقات العامة والقمص سرجيوس لطيف والقمص برثللماوس الصموئيلي سكرتير الانبا وأرخنة الكنيسة، والمستشار كميل فوزي والمستشار فوزي كميل، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونقل نائب محافظ الجيزة، تهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري علي مختلف العصور

مشيرا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أعرب نائب المحافظ عن سعادته البالغة علي الفرحة التي تعم مصر هذه الأيام بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين

مشيرا إلي أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة، رافق نائب المحافظ خلال الزيارة رمضان عبد الرحمن رئيس مركز

أبو النمرس.