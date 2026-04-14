محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة وحملات النظافة بعدد من المحاور والطرق الحيوية

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية والهرم والطالبية ومراكز أوسيم وكرداسة وذلك في إطار الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الحالة العامة للنظافة.

كما تفقد المحافظ أعمال دعم المسطحات الخضراء بطريق أحمد عرابي بحي العجوزة مؤكدًا أهمية التوسع في المساحات الخضراء لما لها من دور في تحسين البيئة والمظهر العام.

كما تابع المحافظ أعمال النظافة والتجريد ورفع المخلفات بمحور أحمد عرابي الجديد وطرق الواحات والفيوم وأبو رواش موجهًا الأجهزة التنفيذية بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات للحفاظ على الحالة العامة للطرق .

اطّلع محافظ الجيزة خلال جولته من مدير مديرية الطرق على موقف أعمال رصف وتطوير طريق كومبرة العمومي بقرية البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية.

تفقد محافظ الجيزة طريق منشأة البكاري بحي الهرم لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير واستغلال إحدى الساحات والميادين المستحدثة بالمنطقة .

ولفت المحافظ إلى أنه تم رفع نحو ٩٥٠ طنًا من المخلفات والرتش مع تمهيد الموقع تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

ووجّه المحافظ بسرعة إعداد رؤية متكاملة وتصميم حضاري لتطوير ورفع كفاءة الموقع بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة ويخدم المواطنين.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد حالة النظافة بنفق المنشية وشارع عمرو بن العاص بحي الهرم، حيث شدد على ضرورة المتابعة الدورية ورفع كفاءة منظومة النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري.

وكلف المحافظ هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالمتابعة الدورية لحاله النظافة بذلك القطاع وعدم السماح بتراكم لي مخلفات مع مواصلة جهود التصدي لعربات الكارو التي تلقي مخلفات بالطريق العام.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة العمل مع المتابعة الدورية لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري ومنع تراكم المخلفات.