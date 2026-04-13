بدء رصف وتطوير طريق أم دينار بمنشأة القناطر بطول 2.7 كم في الجيزة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بدء أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق أم دينار بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر وذلك بطول 2.7 كم وبمتوسط عرض 10 أمتار استجابةً لأهالي منشأة القناطر .

وأوضح المحافظ أن الأعمال تُنفذ من خلال خطة مديرية الطرق بالمحافظة في إطار توجه الدولة نحو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق الداخلية بما يحقق السيولة المرورية ويخدم احتياجات المواطنين.

وأكد الأنصاري أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تنفذها المحافظة بمختلف القطاعات لافتًا إلى حرص الأجهزة التنفيذية على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة مع تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الأعمال المنفذة، وتنفذ الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق برئاسة المهندسة نجوى السعيد مدير المديرية.