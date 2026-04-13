الجيزة: سرعة التعامل مع الطوارئ وحالات الغرق خلال احتفالات شم النسيم بالقناطر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر، وذلك في اطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمرور الميداني المستمر لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات والمتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية والرصد اي تعديات في مهدها والتعامل الفوري معها مع التأكيد علي التصدي الفوري والحاسم لكافه مخالفات البناء بدون ترخيص والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.

تفقد نائب المحافظ، عددا من الحدائق والمتنزهات بمدينة منشأة القناطر

للاطمئنان علي أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم وأعياد الربيع وللتأكد من توافر سبل الراحة للمترددين عليها ومستوي النظافة العامه بها.

كما التقى الشهابي، عددا من الأسر الذين جاءوا من مدن المحافظة المختلفة للاستماع بجو وحدائق منشأة القناطر لقضاء عيد شم النسيم مقدما التهنئة للمواطنين.

كمل تابع نائب محافظ الجيزة، جاهزية سيارات الإسعاف ووحدات الإنقاذ النهري والعيادات الطبية المتنقلة داخل حدائق الري للتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين ولضمان سرعه التعامل مع الطوارئ وحالات الغرق في إطار خطة تأمين زوار حدائق الري، مشددا بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها وتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم موجها بتكثيف حملات إزالة الاشغالات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بشوارع المدينة.

من ناحية أخرى، عقد نائب محافظ الجيزة، اجتماعا مع رئيس المدينة ونوابه ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمركز منشأة القناطر

شدد النائب علي سرعة الرد علي المخالفات المرصودة مع إزالة التعديات في المهد

مؤكدا علي أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد اي تعديات في مهدها والتعامل الفوري معها.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، اللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز منشأة القناطر.