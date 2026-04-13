8 مواقع تخزينية.. محافظ الجيزة يتابع استعدادات موسم حصاد القمح

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استعدادات مديريتي التموين والزراعة لاستقبال موسم حصاد القمح هذا العام وجاهزية الصوامع لبدء أعمال توريد محصول القمح ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف كونه محصولًا استراتيجيًّا وأمنًا قوميًّا هامًّا.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة وخالد أبو العطا مدير مديرية الزراعة.

وأكد المحافظ أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح داخل محافظة الجيزة يبلغ 29,725 فدانًا، مشيرًا إلى تجهيز 8 مواقع تخزينية لاستلام القمح المحلي بالإضافة إلى مجمع صوامع الضبعة – قطاع سفنكس التابع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.



كما أوضح المحافظ أن سعر توريد القمح لهذا العام يبلغ 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5، وذلك وفقًا لما حددته الدولة مشددًا على مديرية التموين بسرعة صرف المستحقات المالية للموردين فور التوريد والعمل على إزالة أي معوقات أمام المزارعين والموردين بما يضمن نجاح موسم التوريد وتحقيق أكبر كميات ممكنة لصالح الصوامع والشون الحكومية.



وأضاف محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين بدءًا من الحصاد وحتى التوريد مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام عمليات الاستلام وعدم حدوث تكدسات.



ومن جانبه أوضح خالد أبو العطا مدير مديرية الزراعة أنه من المتوقع بدء موسم الحصاد خلال الأيام القليلة المقبلة مع توقعات بزيادة إنتاجية الفدان هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.



فيما أشار السيد بلاسي مدير مديرية التموين إلى أن المواقع التخزينية المجهزة لاستلام القمح المحلي موزعة جغرافيًا على مستوى المحافظة لتكون قريبة من مناطق الزراعة، وتشمل صوامع (أطفيح، إمبابة، بني سلامة، برقاش، أوسيم) بالإضافة إلى شونة الصف (2) وبنكر أوسيم ومركز تجميع أوسيم بالإضافة الي مجمع صوامع الضبعة – قطاع سفنكس والذي يُعد أحد أهم المواقع الاستراتيجية لتخزين واستلام القمح المحلي خلال موسم 2026.