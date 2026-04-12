محافظ الجيزة يتفقد مشروع الجبانات لمتابعة انتظام العمل

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية بمقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تيسير الإجراءات الخاصة بالمواطنين المترددين علي المقر .

وخلال جولته حرص محافظ الجيزة على تفقد الإدارات المختلفة داخل مقر الجهاز للوقوف على آليات العمل ومدى كفاءة الأداء والتأكد من سرعة إنجاز الملفات والتعامل الفوري مع طلبات المواطنين.

كما أجرى المحافظ حوارًا مباشرًا مع عدد من المواطنين المترددين على مقر الجهاز للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم والتأكد من تيسير الإجراءات، موجهًا بسرعة حل أي مشكلات أو معوقات قد تواجههم، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بالمواطنين .

كما اطّلع المحافظ على منظومة الأرشيف الإلكتروني بالمقر للتأكد من تسجيل وحفظ الملفات بشكل دقيق ومنظم حيث تم الانتهاء من تسجيل نحو 80 ألف ملف من إجمالي 120 ألف ملف في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة.

ووجّه المحافظ بضرورة الإسراع في استكمال رقمنة باقي الملفات بما يساهم في تسهيل إجراءات البحث والاستعلام وتحقيق أعلى درجات الدقة والكفاءة في تقديم الخدمة.

كما حرص المحافظ على التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والحماية المدنية خاصة ما يتعلق بأنظمة مكافحة الحريق موجّهًا بضرورة إجراء الصيانات الدورية اللازمة والتأكد من جاهزية جميع المعدات حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين على المقر.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وعلي عبد الصادق رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة ، وشريف الشافعي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات .