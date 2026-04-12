رئيس مياه الجيزة يتسلم شهادات الاعتماد لمحطتي الصف والبدرشين

تسلم المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، شهادات اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه الصف، وشهادة اعتماد مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة البدرشين.

وأكد أن الحصول على هذه الاعتمادات يأتي في إطار التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن استدامة مأمونية إمدادات مياه الشرب وكفاءة تداول الصرف الصحي، من خلال تطبيق أحدث أساليب التشغيل والصيانة، ومراقبة جودة المياه وفقًا للمعايير القياسية.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة إلى استمرار المتابعة الدورية لخطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، مع تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح حفناوي، أن محطة مياه الصف المرشحة تبلغ طاقتها التصميمية 122 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم قرى مركز الصف، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة صرف صحي البدرشين 20 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم سكان مدينة البدرشين.

شهد مراسم التسليم نائبا رئيس الشركة لمياه الشرب، وقطاع المعامل والجودة، ومدير عام سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي إدارة البيئة بمحافظة الجيزة وجهاز شؤون البيئة.