محافظ الجيزة يتفقد سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر مترجلًا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اليوم، مقر الجهاز التنفيذي لسوق الجملة للخضراوات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر وذلك في إطار متابعة سير العمل داخل السوق والوقوف على انتظام حركة البيع والشراء والتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة فضلًا عن الاطمئنان على جودة المعروضات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته أكد المحافظ أن سوق الجملة يمثل ركيزة أساسية في منظومة تداول السلع لما له من دور محوري في تحقيق التوازن السعري وتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وحرص محافظ الجيزة على القيام بجولة مترجلًا داخل أروقة السوق تفقد خلالها منافذ التجزئة المخصصة للبيع للمواطنين بأسعار الجملة ومنافذ السلع والمنتجات الغذائية حيث استطلع آراء المترددين للتأكد من جودة المعروضات ومدى ملاءمة الأسعار بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بالشكل الأمثل.

وخلال جولته الموسعة التقى المحافظ بعدد من تجار الخضراوات والفاكهة وأصحاب المحال واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة وعدم المغالاة، بما يحقق التوازن داخل الأسواق.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية والوقوف بجانب المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما اطّلع المحافظ على وحدة الفرز والتجميع الجاري تنفيذها داخل السوق والمقرر أن تضم 40 ثلاجة بسعة إجمالية تصل إلى 120 طنًا، بما يدعم كفاءة التخزين ويحافظ على جودة المنتجات.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، وعلي عبد الصادق رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة .