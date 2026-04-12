للتهنئة بعيد القيامة..نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأطفيح

قام ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بزيارة مطرانية أطفيح، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان في استقبال نائب المحافظ نيافة الأنبا زوسيما أسقف ايبارشبة أطفيح والقمص مرقص ادوارد وكيل مطرانية أطفيح وبحضور النائب أحمد الفار عضو مجلس الشيوخ وعز أمين رئيس مركز أطفيح والقمص يوسف الانطوني، والقمص صموئيل رضا والقمص استيفانوس فوزي آباء مطرانية أطفيح.

ونقل نائب محافظ الجيزة، تهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمناسبة عيد القيامة المجيد وتمنياته الطيبة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الترابط والوحدة والاستقرار.

وأكد الشهابي، خلال الزيارة على إننا شعب قوي قادر على قهر الصعاب مهما كانت التحديات لإننا مصريين وبلادنا تستحق منا أن نتحد ونتعاون وتتضافر جهودنا في الحفاظ عليها ونعمل بإخلاص وأمانة على استكمال البناء والتنمية التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

متمنياً دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

وعبر الآباء والقساوسة عن سعادتهم لحضور نائب المحافظ والوفد المرافق له لتقديم التهنئة ومشاركة فرحتهم بعيد القيامة المجيد والتواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين ما يدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء الشعب المصري.