محافظ الجيزة يزور مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة | صور

قدّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة التهنئة للأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد القيامة وذلك خلال ترؤسه وفد المحافظة في زيارته لمقر مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس بشارع مراد بحي جنوب الجيزة حيث كان في استقباله الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة وتوابعها.

وخلال كلمته أعرب محافظ الجيزة عن سعادته بمشاركة الحضور وتهنئتهم بهذه المناسبة مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات والتهنئة بالأعياد بين أبناء الوطن تُعد تجسيدًا حقيقيًا لوحدة الشعب المصري وأن هذه الروح الإيجابية تمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ترسيخ قيم التلاحم الوطني والعمل المشترك.



ومن جانبه تقدّم الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها بالشكر لمحافظ الجيزة ووفد المحافظة على هذه الزيارة الكريمة مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعكس عمق العلاقات الطيبة وروح المحبة التي تجمع أبناء الوطن داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.



رافق المحافظ خلال الزيارة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء محمد أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات .