محافظ الجيزة يتابع مع رئيس أبو النمرس جهود تحسين الخدمات والتصدي لمخالفات البناء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً مع رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ونوابه لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مستجدات العمل بعدد من الملفات الحيوية بالمركز وذلك في إطار المتابعة الدورية للأداء التنفيذي بمختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وخلال اللقاء شدد المحافظ على ضرورة التعامل الحازم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية دون تهاون مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للبناء المخالف.



كما وجّه المحافظ بإعداد خطة عمل محددة بجدول زمني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها رفع كفاءة منظومة النظافة والتصدي للإشغالات إلى جانب تحسين حالة الطرق من خلال أعمال التمهيد والتجريد ورفع كفاءتها بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تحسين المظهر الحضاري.



واطّلع محافظ الجيزة خلال اللقاء على نسب التنفيذ في مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمركز بهدف تحسين كفاءة البنية التحتية ومن بينها مشروعات دعم الصرف الصحي بقرى ميت شماس وميت قادوس والمنوات.



كما تابع المحافظ جهود مركز ومدينة أبو النمرس في تحسين حالة الترعة البولاقية ورفع تراكمات المخلفات على جانبيها حيث شدد على رئيس المدينة بضرورة استمرار توجيه الحملات لرفع المخلفات وتطهير محيط الترعة مع تكثيف أعمال المرور الميداني لرصد أي مخالفات تتعلق بإلقاء المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.