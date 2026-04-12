محافظ الجيزة يزور مطرانية أكتوبر وأوسيم مهنئا بعيد القيامة المجيد

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بزيارة مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة السادس من أكتوبر وأوسيم لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك على رأس وفد من قيادات المحافظة حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم.

خلال الزيارة أكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية ستظل نموذجًا راسخًا في التماسك الوطني مشددًا على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وترابط نسيجها الوطني عبر مختلف العصور.

وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته للإخوة الأقباط، مؤكدًا أن: "القيم المصرية الأصيلة في التعايش والإخاء ليست مجرد شعارات بل واقع راسخ يجسد المعاني الحقيقية للأديان السماوية التي دعت إلى السلام والمحبة، ويعكس وحدة عنصري الأمة في بناء وطن قوي وآمن"، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا دوماديوس عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الوطنية وروح المحبة الصادقة بين أبناء الشعب المصري، ومشيدًا بحرص القيادات التنفيذية على مشاركة المواطنين في مختلف المناسبات، بما يعزز قيم التلاحم المجتمعي.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وهند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وفضيلة الشيخ سيد عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من رجال الدين .