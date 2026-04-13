محافظ الجيزة يعقد لقاء للوقوف على خطط العمل بحي جنوب وتقييم الأداء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً لمناقشة خطط العمل بحي جنوب الجيزة وتقييم الأداء وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ واشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة ونوابه .

وشدد المحافظ على رئيس حي جنوب الجيزة بضرورة تكثيف جهود التواصل مع المواطنين والتوسع في تنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية المخالفين وغير المستوفين لاشتراطات التصالح وحثهم على سرعة إنهاء الإجراءات لتوفيق أوضاعهم.

ولتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال للراغبين في تقنين أوضاعهم وجّه المحافظ بتسيير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة للمحافظة بمختلف القطاعات تيسيرًا على المواطنين إلى جانب تكثيف حملات التفتيش والرصد، وإنذار المخالفين من خلال لجنة البيئة والأمن الصناعي.

كما وجه المحافظ بدعم منظومة النظافة بالحى بعدد 20 عاملًا بالإضافة إلى التنسيق مع شركات النظافة العاملة لإعادة توزيع القوى البشرية وفقًا لاحتياجات قطاعات الحي.

واستمع المحافظ إلى موقف أعمال التطوير الجارية بحديقتي الأورمان وحديقة الحيوان بالجيزة ومحيط الطريق الدائري (نزلة شارع ربيع الجيزي)، حيث أكد على رئيس الحي بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية ومنع تراكم المخلفات وناتج الأعمال بمحيط تلك المواقع.

كما كلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بتكثيف حملات التصدي للإشغالات والتعديات على الطريق العام بمناطق المنيب وميدان الجيزة وشارع ربيع الجيزي ومنطقة المحطة، مع عدم السماح بوجود أي بؤر لتجمعات القمامة.