بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح - إسكندرية الساحلي

أصيب 8 أشخاص باصابات متنوعة اثر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص؛ أمام قرية جلالة بالضبعة وتم نقل المصابين لمستشفى رأس الحكمة المركزى.

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث .

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزى،8 مصابين وهم حماد ع.م 37سنة القليوبية ،مصاب باشتباه خلع في الكتف وكدمات متفرقه في الظهر و البطن ومحمد ص.ع 24 سنه الإسكندرية مصاب بإشتباه فى كسر بالضلوع ومحمد ع.ق 26 سنه الجيزه يعانى كدمات في الظهر و البطن و الساقين وعبد الرحمن ح.ا 21 سنه الجيزه اشتباه ما بعد الارتجاج،علاء ع.م 26سنة من محافظة قنا مصاب بسحجات بالجسم ،محمد ص.ج 24 سنة جرح قطعى بالقدم اليمنى طوله 3سم ،

يوسف ع.ر 17سنه من الجيزة؛ مصاب بكدمات بالزراع و البطن و الساقين

أحمد ج.ا 34 سنة الإسكندريه جرح متهتك فى الكتف الأيمن وتهتك فى الساعد الأيمن وخدوش وسحجات متفرقة

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث،ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطواريء والاستقبال بمستشفى رأس الحكمة المركزي، لتلقى باقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.