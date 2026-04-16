بسبب لعب عيال.. القصة الكاملة لانهاء حياه شاب على يد أخر في قرية ميت غزال بالغربية وحبس المتهم 15 يوم

قرر قاض المعارضات بمحكمة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم تجديد حبس الشاب المتهم بانهاء حياه جاره 15 يوم علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

تحرك أمني

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته رئيس نيابة مركز السنطة بفتح تحقيق العاجل في واقعة إنهاء شاب لحياه جاره بسبب خلافات علي لعب الاطفال الصغار في الشارع بقرية ميت غزال بواسطة أداة حاده "سكين" .

حبس المتهم

كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم مرتكب الواقعة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية نشوب مشادة كلامية تصاعدت وتيرتها إلي التشابك في الأيدي الأمر الذي دفع شاب إلي استخدام "سكين" وسدد طعنات مفاجئة تسببت في وفاه جاره بسبب خلافات علي لعب الأطفال بالشارع وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة حامية بين شاب وجاره لخلافات بسبب الجيرة ولعب الاطفال وازعاجهم بقرية ميت غزال بنطاق دائرة المركز.

سقوط المتهم وضبطه



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة برئاسة الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة المستخدمه "سكين" وتم اقتياده إلي ديوان المركز لعرضه على جهات التحقيق.

في المقابل طالب أسرة المجني عليها جهات التحقيق المعنية بالضرورة تحقيق القصاص العاجل من المتهم مرتكب واقعة انهاء حياة ابنهم بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة .

مطالب بالقصاص

وأشار أسرة الضحية أن سبب الواقفة خلاف مع الجار بسبب إزعاج ولعب العيال بمحيط المنزل الأمر الذي دفع القاتل لاستخدام أداة حادة سكين والتعدي على ابنهم واذهاق روحه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.