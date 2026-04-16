وفد من حزب حماة الوطن يزور مقر الحزب الشيوعي الصيني ببكين

قام النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج بزيارة إلى حزب الشيوعي الصيني بصحبة وفد حزب حماة الوطن المتواجد في العاصمة الصينية بكين حاليا.

وتهدف زيارة النائب مختار همام و الوفد المرافق له للحزب الشيوعي الصيني إلى التعرف على دور الحزب الشيوعي في قيادة التنمية و الادارة الاقتصادية .

وقام الوفد ايضا بزيارة معرض تاريخ الحزب الشيوعي الصيني و التعرف على تطوره و ادائه منذ تأسيسه حتى وقتنا الحالي ودوره في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، وما يرتبط بها من مفاهيم الانضباط المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التقارب والتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك ضمن التعاون في تبادل الأبحاث والزيارات والوفود والتنظيم المشترك للفعاليات والمؤتمرات والتدريب والتأهيل بين الحزبين

شارك في الزيارة ياسر العزب مساعد أمين التنظيم، و أحمد العطار اللجان الاستشارية للحزب، و محمد كامل الأمين المساعد لأمين محافظة الإسكندرية، و محمد الخشاب أمين مساعد أمين الشباب، و محمد أمين، و المهندس عمر رخا أمين شباب دمياط، ولفيفاً من كوادر حزب حماة الوطن.