قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وفد من حزب حماة الوطن يزور مقر الحزب الشيوعي الصيني ببكين

محمد الشعراوي

قام النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج بزيارة إلى حزب الشيوعي الصيني بصحبة وفد حزب حماة الوطن المتواجد في العاصمة الصينية بكين حاليا.

وتهدف زيارة النائب مختار همام و الوفد المرافق له للحزب الشيوعي الصيني إلى التعرف على دور الحزب الشيوعي في قيادة التنمية و الادارة الاقتصادية .

وقام الوفد ايضا بزيارة معرض تاريخ الحزب الشيوعي الصيني و التعرف على تطوره و ادائه منذ تأسيسه حتى وقتنا الحالي ودوره في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، وما يرتبط بها من مفاهيم الانضباط المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.

وتأتي هذه الزيارة  في ظل التقارب والتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك ضمن التعاون في تبادل الأبحاث والزيارات والوفود والتنظيم المشترك للفعاليات والمؤتمرات والتدريب والتأهيل بين الحزبين

شارك في الزيارة  ياسر العزب مساعد أمين التنظيم، و أحمد العطار اللجان الاستشارية للحزب، و محمد كامل الأمين المساعد لأمين محافظة الإسكندرية، و محمد الخشاب أمين مساعد أمين الشباب، و محمد أمين، و المهندس عمر رخا أمين شباب دمياط، ولفيفاً من كوادر حزب حماة الوطن.

حزب حماة الوطن سوهاج حزب الشيوعي الصيني بكين النائب مختار همام مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

جهود وأنشطة مديرية زراعة بني سويف خلال الأسبوع الثاني من أبريل

جهود محافظة أسوان

فى أسوان.. قوافل إعلامية توعوية لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ رؤية الدولة المصرية

رفع كفاءة النظاقة

رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق حي شرق كفر الشيخ| صور

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد