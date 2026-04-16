بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
أخبار العالم

الخارجية السورية ترحب بتسليم المواقع العسكرية الأمريكية للحكومة

الخارجية السورية
الخارجية السورية
أ ش أ

 رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الخميس، بعملية التسليم الجارية والنهائية للمواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية في سوريا إلى الحكومة.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم : إن استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج نطاق السيطرة بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة.
وأوضحت الوزارة أن اكتمال تسليم المواقع الأمريكية يشكل نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها.
ولفتت إلى أن الحكومة السورية تعتبر أن قرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها العسكرية في سوريا ، يعكس تقييماً مشتركاً مفاداه بأن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش قد تغيّرت تغيّراً جوهرياً، فالدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل، بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تسليم المواقع الأمريكية بمهنية عالية، وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأمريكية، في خطوة تعكس طبيعة العلاقة البنّاءة التي تطوّرت بين دمشق وواشنطن عقب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في نوفمبر 2025.
وأعربت الوزارة عن تطلع سوريا إلى البناء على هذا المسار من خلال تعزيز الدبلوماسية وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.
وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قوات الجيش العربي السوري تسلمت قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

وزارة الخارجية عملية تسليم مواقع العسكرية

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

تيا

تيا محمد نعيم تحصد ذهبية بطولة الجمهورية 2026 للملاكمة سيدات

طارق حامد وأفشة

أفشة يوجه رسالة لـ طارق حامد بعد إعلانه الاعتزال

كهربا

نجم إنبي: كهربا من أهم أسباب فوزنا على الزمالك

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد