المستشار الألماني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.. وبرنامجها يجب أن يتوقف

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن برلين لديها مصلحة في استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإنهاء النزاع عبر الدبلوماسية.

وشدد المستشار الألماني في تصريحات له على أن برنامج إيران النووي يجب أن يتوقف ولا يمكن لها امتلاك سلاح نووي.

وفي وقت لاحق، رحب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، ودعا إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.

وقال ميرتس - في بيان نقلته قناة "دويتش فيله" الألمانية اليوم : "يجب أن يكون الهدف الآن هو التفاوض على إنهاء الحرب بشكل دائم خلال الأيام المقبلة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر السبل الدبلوماسية".

وأضاف أن ألمانيا ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأنها على اتصال وثيق بالولايات المتحدة وشركاء آخرين.

وأعرب ميرتس عن امتنانه للجهود التي بذلها المفاوضون من أجل إبرام هذا الاتفاق، وأكد دعم الحكومة الألمانية للجهود الدبلوماسية.