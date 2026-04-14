الرئاسة الفلسطينية ترحب بموقف المستشار الألماني الرافض للضم في الضفة الغربية

رحبت الرئاسة الفلسطينية بتصريحات المستشار الألماني فريديريك ميرز، التي عبر فيها عن قلقه إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية، وأعاد التأكيد فيها بكل وضوح على ضرورة عدم المضي في أي خطوات من شأنها فرض واقع الضم في الضفة الغربية.

وأعربت الرئاسة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الثلاثاء/ - عن شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقديره العميق لمواقف المستشار الألماني المنسجمة مع القانون الدولي.

وثمنت موقف المستشار الألماني، معتبرة أنه يعكس التزاماً أصيلاً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد أهمية الحفاظ على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.