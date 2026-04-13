المستشار الألماني: خفض مؤقت لضريبة الوقود بسبب تداعيات حرب إيران

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، عن خطة لخفض مؤقت في ضرائب الوقود، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب في إيران وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.



وقال ميرز إن حكومته تعتزم تقليص الضرائب على الديزل والبنزين بنحو 17 سنتًا لكل لتر لمدة شهرين، مشددًا على ضرورة أن تقوم شركات النفط بتمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار.

وأضاف ميرز- وفقاً لما نقلته مؤسسة "دويتشه فيله" الإخبارية الألمانية- أن "الصراع في إيران هو السبب الجذري للمشكلات التي نواجهها داخل بلادنا"، محذرًا من أن تداعيات الحرب ستكون طويلة الأمد، وأن الاقتصاد الألماني سيتحمل أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة.



جاء هذا القرار عقب مشاورات بين قادة الائتلاف الحاكم، بمشاركة وزير الخارجية يوهان فاديفول، ورئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، إضافة إلى قيادات الحزب الديمقراطي الاجتماعي لارس كلينجبايل وبيربل باس.



وارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات العالمية.

و تعتزم الحكومة الألمانية السماح لأصحاب العمل بمنح مكافأة إعفاء تصل إلى 1000 يورو للعاملين خلال عام 2026 دون ضرائب أو مساهمات، على أن يتم تعويض نقص الإيرادات الضريبية من خلال زيادة الضرائب على التبغ بدءًا من العام نفسه.

وأكد ميرز أن الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء النزاع، لكنه شدد على أن آثاره الاقتصادية ستظل محسوسة لفترة طويلة.