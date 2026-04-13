المستشار الألماني: خفض مؤقت لضريبة الوقود بسبب تداعيات حرب إيران

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب كولومبوس كرو: إصابة وسام أبو علي مقلقة وننتظر الفحوصات
هجوم إسرائيلي على مركز للصليب الأحمر اللبناني واستشهاد شخص
نجم تشيلسي الغاني ليس الأول| رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة
هتنزلي غصب عنك | سب وخناقة في ميكروباص تنتهي في قسم الشرطة بالقليوبية
باكستان واليابان تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة ومحادثات إسلام آباد الأخيرة
مقتل لاعب غاني في هجوم مسلح على حافلة فريقه
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
مقترح برلماني بإنشاء مجلس أعلى للأسرة
إقبال كبير على حدائق ومتنزهات الإسكندرية احتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع
تنقيب عن آثار وإنهاء حياة أطفال.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بدمنهور
الخارجية الصينية: أمن واستقرار مضيق هرمز يحمي المصالح المشتركة للمجتمع الدولي
بنك الاحتلال المركزي يتدخل لوقف هبوط الشيكل واحتواء اضطرابات سوق الصرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المستشار الألماني يعلن خفضًا مؤقتًا لضريبة الوقود بسبب تداعيات حرب إيران
أ ش أ

 أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، عن خطة لخفض مؤقت في ضرائب الوقود، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب في إيران وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.


وقال ميرز إن حكومته تعتزم تقليص الضرائب على الديزل والبنزين بنحو 17 سنتًا لكل لتر لمدة شهرين، مشددًا على ضرورة أن تقوم شركات النفط بتمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار.

وأضاف ميرز- وفقاً لما نقلته مؤسسة "دويتشه فيله" الإخبارية الألمانية- أن "الصراع في إيران هو السبب الجذري للمشكلات التي نواجهها داخل بلادنا"، محذرًا من أن تداعيات الحرب ستكون طويلة الأمد، وأن الاقتصاد الألماني سيتحمل أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة.
 

جاء هذا القرار عقب مشاورات بين قادة الائتلاف الحاكم، بمشاركة وزير الخارجية يوهان فاديفول، ورئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر، إضافة إلى قيادات الحزب الديمقراطي الاجتماعي لارس كلينجبايل وبيربل باس.
 

وارتفعت أسعار الوقود في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات العالمية.
و تعتزم الحكومة الألمانية السماح لأصحاب العمل بمنح مكافأة إعفاء تصل إلى 1000 يورو للعاملين خلال عام 2026 دون ضرائب أو مساهمات، على أن يتم تعويض نقص الإيرادات الضريبية من خلال زيادة الضرائب على التبغ بدءًا من العام نفسه.
وأكد ميرز أن الحكومة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء النزاع، لكنه شدد على أن آثاره الاقتصادية ستظل محسوسة لفترة طويلة.

