إنجاز طبي غير مسبوق.. نجاح أول عمليتي قلب مفتوح بمستشفى منفلوط المركزي بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط نجاح إجراء أول عمليتي جراحة قلب مفتوح بمستشفى منفلوط المركزي، وذلك بالتعاون مع جامعة أسيوط، في إنجاز طبي يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات المركزية ويخفف العبء عن المرضى داخل المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبمتابعة مباشرة وتنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وتحت رعاية الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، لدعم وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتم إجراء العمليتين بواسطة فريق طبي متميز ضم الدكتور محمد عياد، رئيس قسم جراحة الصدر ومدير مستشفى الأورمان بجامعة أسيوط، و الدكتور محمد فاروق عبد الحافظ، أستاذ جراحة القلب بمستشفى الأورمان الجامعي، بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى منفلوط المركزي من أطباء التخدير والتمريض والفنيين، الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح.

وأكد الدكتور علاء عطية أن هذا التعاون المثمر يأتي في إطار حرص كلية الطب على دعم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ونقل الخبرات الطبية المتقدمة إلى مختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التعاون لتقديم خدمات طبية متميزة.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد جمال أن إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة داخل المستشفيات المركزية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، ويسهم في تقليل معاناة المرضى، ويعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطن.