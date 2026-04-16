بباقة متنوعة من الإصدارات.. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في معرض شلاتين للكتاب

شارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإصداراته المتنوعة، في الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب، الذي تنظمه وزارة الثقافة بقصر ثقافة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 12 حتى 19 من أبريل 2026م، بحضور الشيخ ماهر محمدين يس - مدير إدارة أوقاف حلايب وشلاتين.

وجاءت مشاركة المجلس ضمن مجموعة من الهيئات الثقافية والوطنية، حيث عرض جناحه باقة متميزة من الإصدارات الدينية والفكرية التي تستهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الصحيح، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية وبناء الإنسان.

وشهد جناح المجلس إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض، خاصة من فئة الشباب، نظرًا لما يقدمه من كتب تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتتناول قضايا فكرية ودعوية بأسلوب مبسط يلائم مختلف الفئات العمرية والثقافية.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على مدّ جسور التواصل المعرفي مع أبناء الوطن الكرام في شتى ربوع الوطن لا سيما المناطق الحدودية والنائية، انطلاقًا من دوره في دعم الأمن الفكري، وتصحيح المفاهيم، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة نحو بناء وعي مستنير قائم على الاعتدال والانفتاح، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة.