فاز بجائزة الملك فيصل 2026.. من هو الدكتور محمد أبو موسى شيخ البلاغيين ؟

توجت جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها لعام 2026 مسيرة علمية حافلة بالعطاء والتدقيق، بمنحها البروفيسور المصري محمد محمد أبو موسى جائزة "خدمة الإسلام" بالاشتراك.



ويعد هذا التكريم تتويجاً لمسيرة "شيخ البلاغيين" الذي أفنى عمره في محراب اللغة العربية وعلوم البلاغة، منافحاً عن إعجاز القرآن الكريم، ومرسخاً للهوية الثقافية لدى أجيال متعاقبة من طلاب العلم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. الجذور والرحلة الأكاديمية في رحاب الأزهر



ولد الدكتور محمد محمد أبو موسى في محافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية عام 1937، ونشأ في بيئة ريفية صبغت شخصيته بالصبر والجلد، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة.

بدأ رحلته التعليمية النظامية في الأزهر الشريف عام 1949، والتحق بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ليتخرج فيها عام 1963 بتقدير متميز، ليبدأ بعدها رحلة التخصص في علوم البلاغة والنقد.

تدرج في مدارج البحث العلمي، فنال درجة الماجستير عام 1967، ثم توج رحلته بالحصول على درجة العالمية "الدكتوراه" عام 1971، لتبدأ مسيرته الوظيفية معيداً ثم أستاذاً للبلاغة والنقد عام 1981.



منجز علمي أثرى المكتبة الإسلامية بـ 33 مؤلفاً

استند قرار منح الجائزة للبروفيسور أبو موسى إلى حيثيات علمية رصينة، أبرزها تأليفه لأكثر من 30 كتاباً في تخصص اللغة العربية والبلاغة، حيث لم تكن هذه الكتب مجرد تكرار لما سبق، بل كانت غوصاً في تحليل البيان القرآني والحديث النبوي الشريف.

عنيت مؤلفاته بمدارسة علوم البلاغة ونقد قواعدها، وتحليل النصوص الشعرية والبيانية، وتقريب كتب التراث للأجيال الناشئة بلغة رصينة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وغدت هذه الكتب مورداً لا ينضب للباحثين والمحققين، حيث طُبعت طبعات متعددة وانتشرت في كبريات الجامعات العربية والإسلامية.

350 مجلساً علمياً في الجامع الأزهر..

من أبرز جهود الدكتور أبو موسى التي استوقفت لجنة الاختيار، هو دوره الميداني في التعليم والتربية؛ فقد عقد ما يقرب من 350 مجلساً علمياً في الجامع الأزهر الشريف منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2025.

خصص هذه المجالس لشرح أمهات كتب البلاغة العربية، وعلى رأسها "أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" للإمام عبد القاهر الجرجاني، وهو ما وصفه المتخصصون بأنه إحياء حقيقي لنهج المدارس العلمية العريقة التي تعيد ربط الأجيال بجذورها المعرفية.

حائط صد ضد التغريب وعضو مؤسس بـ "كبار العلماء"

يشغل الدكتور أبو موسى عضوية تأسيسية في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منذ عام 2012، وقد عُرف عنه منهجه الصارم في التصدّي لتيارات التغريب التي استهدفت ثقافة الأمة وهويتها اللغوية.

وقد أسهم بجهود مشهودة في تخريج آلاف الطلاب في جامعات مصر، وليبيا، والسودان، والمملكة العربية السعودية، والذين صار لكثير منهم شأن كبير في الأوساط العلمية والأكاديمية، مما جعل بصمته في البحث البلاغي باقية وممتدة عبر تلاميذه.

تقدير دولي واحتفاء أكاديمي بمسيرته

لم تكن جائزة الملك فيصل هي التكريم الوحيد لهذه القامة السامقة؛ فقد اختير ضمن أكثر 10 شخصيات عطاءً في العالم العربي والإسلامي لتكريمهم في جائزة الدوحة للكتاب العربي عام 2024.

وتقديراً لمنجزه، كُتبت عنه 15 رسالة وبحثاً علمياً تدارست نتاجه الفكري، وصدر عنه كتاب تذكاري يتضمن 20 مقالاً موضوعياً عن منهجه.

كما وُضع قبس من سيرته الذاتية في المناهج الدراسية لطلاب المعاهد الأزهرية، ليكون قدوة حية للشباب في التفاني لخدمة اللغة العربية والقرآن الكريم.



