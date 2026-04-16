الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بمشاركة قيادات الأزهر.. إقامة عزاء الدكتور محمد طه أبو كريشة بمدينة نصر السبت المقبل

د. سلامة داود
عبد الرحمن محمد

نعت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وكافة منسوبي المؤسسة بالقاهرة والأقاليم، الدكتور محمد طه أبو كريشة، الأستاذ بكلية العلوم للبنين بالقاهرة.
والراحل هو نجل العالم الجليل الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس الجامعة وعضو هيئة كبار العلماء سابقاً، وصاحب المسيرة العلمية والأدبية الحافلة في رحاب الأزهر الشريف.


وذكرت الجامعة في بيانها الرسمي أن صلاة الجنازة أقيمت عقب صلاة العصر أمس في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وسط حضور لفيف من العلماء والطلاب ومحبي عائلة أبو كريشة.


وعقب أداء الصلاة، تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر، في مشهد سادته أجواء من الحزن والتقدير لمكانة الفقيد وعائلته العلمية.

توجيهات شيخ الأزهر 
وبناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقرر أن تقيم جامعة الأزهر عزاءً رسمياً للفقيد يوم السبت القادم.
ومن المقرر أن يُقام العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الزهراء، الواقع بجوار كلية الدعوة الإسلامية بحرم الجامعة بمدينة نصر، بحضور رئيس الجامعة والنواب والعمداء وقيادات المؤسسة الأزهرية.

ويأتي هذا العزاء تقديراً من مؤسسة الأزهر الشريف لواحد من أبنائها المخلصين، واستكمالاً لنهج الوفاء لأسرة الدكتور طه أبو كريشة التي قدمت خدمات جليلة للعلم والدين على مدار عقود طويلة.
وتدعو جامعة الأزهر كافة الزملاء والطلاب للمشاركة في واجب العزاء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

 

