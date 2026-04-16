سيبّيها معايا ترتاحي.. تفاصيل اختفاء رضيعة بعد ولادتها بـ 10 ساعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة تستغيث بعد اختطاف رضيعة حديثة الولادة من داخل مستشفى الحسين الجامعي، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب.

وأوضحت السيدة أن الطفلة لم يتجاوز عمرها ساعات قليلة وقت الحادث، مؤكدة غياب المساعدة الكافية للعثور عليها، ما زاد من حالة الاستياء بين المتابعين.

من جانبه، كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الأم تسلمت طفلتها رسميًا عقب الولادة، وتم توثيق عملية الاستلام ببصمة كإجراء احترازي

