اجتماع بين الأعلى للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز صورة مصر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمقر المجلس، في لقاء يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين خلال المرحلة المقبلة.

استهل المهندس خالد عبدالعزيز اللقاء، بالترحيب بالسفير علاء يوسف، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستعلامات في نقل الصورة الحقيقية لمصر إلى الداخل والخارج، وتعزيز جسور التواصل مع وسائل الإعلام الدولية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية بالشأن الإعلامي، مشيرًا إلى أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للاستعلامات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تنسيق الجهود بين الجهات الإعلامية لتعزيز الصورة الذهنية عن مصر، وتوحيد الرسالة الإعلامية الموجهة للداخل والخارج وتطويرها.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك لضبط المشهد الإعلامي، والارتقاء بمستوى المحتوى المقدم، بما يعكس المهنية والالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، ويسهم في دعم الدور التوعوي للإعلام، ومواجهة الشائعات، وتقديم محتوى يعبر عن القيم والثوابت الوطنية.

من جانبه، أعرب السفير علاء يوسف عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى للإعلام في ضبط إيقاع المشهد الإعلامي، من خلال إرساء القواعد والمعايير المهنية التي تضمن التزام الوسائل الإعلامية بالمسؤولية والموضوعية، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والانضباط المهني، ويسهم في تعزيز مصداقية الإعلام المصري وثقة الجمهور فيه داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن الهيئة العامة للاستعلامات تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير آليات التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، وتقديم صورة دقيقة وموضوعية عن مصر في الخارج، موضحًا أن التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات لضمان تقديم محتوى إعلامي يعكس القيم الوطنية ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم منظومة الإعلام المصري، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع، وتقديم صورة موضوعية عن مصر في الخارج.