ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قاليباف: إقرار وقف إطلاق النار في لبنان يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لنا

قاليباف
قاليباف
محمود نوفل

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن طهران لن تنسى إخوتها اللبنانيين أبدا ، مضيفا “ونعتبرهم منا”.


وقال قاليباف في تصريحات له : أتابع بشكل مستمر الأوضاع في لبنان وإقرار وقف إطلاق النار هناك وهذه القضية تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لنا.


وأتم قاليباف تصريحاته : وقف إطلاق النار في لبنان يهمنا بقدر ما يهمنا في إيران.

وفي وقت لاحق ، صعدت إيران من لهجتها تجاه مسار المفاوضات المحتملة بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لتهميش دور حزب الله، واعتبرت أن استبعاده قد يقود إلى تداعيات خطيرة تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وفي رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، شدد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، على أن تحقيق الاستقرار الدائم في لبنان مرهون بتكامل الجهود بين الدولة و"المقاومة"، في إشارة إلى حزب الله، معتبراً أن هذا التنسيق يمثل حجر الأساس في حماية البلاد.

وحذر ولايتي من أن تجاهل ما وصفه بالدور المحوري للحزب قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية جسيمة، يصعب احتواؤها لاحقاً، مؤكداً أن حزب الله يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع اللبنانية.

وكشفت طهران عن تحركات دبلوماسية نشطة ضمن محادثات تعقد في إسلام آباد، تهدف إلى التوصل لتفاهمات مع الولايات المتحدة، تضمن وقف العمليات العسكرية والغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع حزب الله.

وأوضح مسئولون إيرانيون أن موقف بلادهم في هذه المفاوضات يقوم على ضرورة تضمين الملف اللبناني ضمن أي اتفاق شامل، معتبرين أن استقرار لبنان جزء لا يتجزأ من أي ترتيبات أوسع لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

صورة أرشيفية

جهود وأنشطة مديرية زراعة بني سويف خلال الأسبوع الثاني من أبريل

جهود محافظة أسوان

فى أسوان.. قوافل إعلامية توعوية لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ رؤية الدولة المصرية

رفع كفاءة النظاقة

رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق حي شرق كفر الشيخ| صور

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

